España suma 605.400 empleos en 2025 y desempleo baja del 10 % por primera vez desde 2008

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional del Estadística (INE), en 2025 el desempleo se redujo en 118.400 personas hasta dejar el total en 2,47 millones.

El número de ocupados aumentó en mayor medida que se redujo el de desempleados debido a que la población activa creció en 487.100 personas, hasta los 24,94 millones de personas.

En cuanto a la evolución trimestral, el número de ocupados aumentó en 76.200 en el último trimestre del año y el desempleo bajó en 136.100 personas hasta esa tasa del 9,93 %, que supone 0,68 puntos menos que al cierre de 2024 y 0,52 puntos menos que el trimestre previo.

El empleo durante 2025 aumentó más entre las mujeres que entre los hombres, aunque sigue habiendo 1,5 millones de ocupados (con 12 millones) más que ocupadas (10,5 millones).

Por sectores, el mayor crecimiento se dio principalmente en los servicios (con 369.900 ocupados más), seguido por la industria (112.200), la construcción (79.500) y la agricultura (43.800).

Por su parte, el empleo autónomo sumó 36.800 personas, mientras que las personas asalariadas aumentaron en 569.900, de los que la inmensa mayoría (547.500) fueron contratos indefinidos, lo que deja la tasa de temporalidad en el 15,13 %.

Y por tipo de empleador, el sector privado generó 555.300 ocupados y el público 50.100.

En cuanto al desempleo, se redujo más entre los hombres (con 79.500 desempleados menos) que entre las mujeres (con 38.800 menos).

La tasa de desempleo entre las mujeres quedó en el 11,24 % y la de hombres en el 8,76 %. El desempleo se redujo un 4,56 % en el año.

Por sectores, en el último año disminuyó principalmente en los servicios y la agricultura, mientras que subió en industria y Construcción.

Por otra parte, la tasa de desempleo entre los menores de 25 años se recortó en 2025 al 23,01 %, 1,89 puntos por debajo de la registrada a cierre del año anterior.