España ve el recuerdo de la Shoá como "una responsabilidad ineludible para la democracia"

En el Día Oficial de la Memoria Histórica, Torres destacó que ese recuerdo debe ser transmitido a los más jóvenes mediante la educación y alertó sobre las distorsiones históricas y las relativizaciones sobre el exterminio de la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial.

"Es intolerable que se trivialice el Holocausto", enfatizó el ministro en la clausura del acto solemne, que incluyó un encendido de velas y un minuto de silencio.

Torres aseguró que el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo, aprobado hace tres años, es "una herramienta clave" contra esa lacra que no desapareció tras 1945 y que vive un "preocupante aumento" en los últimos años.

Ese incremento se cifró en más del 200 por ciento de 2023 a 2024 en España, a falta de datos aún de 2025, ya que en 2024 fueron 193 los incidentes antisemitas reportados, informó el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Rollán definió la Shoá como "el episodio más trágico" de la humanidad, con once millones de asesinatos en muy pocos años, entre ellos un millón de niños, "por incomprensible que parezca".

Denise Papo, quien de niña sufrió el Holocausto en Francia, ofreció su testimonio en el antiguo salón de plenos del Senado, ante los representantes en España de las comunidades perseguidas por el nazismo.

Papo relató las vicisitudes que sufrió su familia antes y durante la Segunda Guerra Mundial por el hecho de ser judíos; su padre fue internado en un campo de concentración de los Pirineos (cordillera fronteriza entre España y Francia) y, tras huir, se instaló en Cataluña, donde pudo reencontrarse con su mujer y sus dos hijas tras cuatro años.

Esos cuatro años los pasaron Denise y su gemela, de los 4 a los 8 años, "escondidas en peligro constante" en un pueblo francés.

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía, recordó en su intervención que el Holocausto no comenzó con las cámaras de gas, sino que antes hubo "insultos, señalamientos, prejuicios y ataques" en la sociedad europea.

"Los estamos viviendo los judíos españoles en los últimos dos años", añadió, y denunció los ataques antisemitas "en niveles récord", que les llegan desde "grupos totalmente opuestos entre sí".

Por su parte, la coordinadora del Instituto de Cultura Gitana, Amara Montoya, destacó que conmemorar el Holocausto "fortalece" a la sociedad, y que tras cumplirse en 2025 seiscientos años de la llegada de los gitanos a la península Ibérica, en la que se ubican España y Portugal, es necesaria una ley que les reconozca como nacionalidad histórica.