Estado argentino deja de importar y comercializar GNL y lo deja en manos de las empresas

La decisión fue dispuesta a través de un decreto, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este martes en el Boletín Oficial, que además prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector energético nacional en materia de transporte y distribución de gas natural.

Según el texto oficial, el Ejecutivo resolvió avanzar en este esquema porque “tal intervención estatal, que ha asumido actividades propias del sector privado, no ha dado los resultados esperados, ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado al Estado nacional erogaciones (desembolsos) de mucha envergadura”.

El Estado dejará de actuar como intermediario y la norma establece que se concentrará únicamente en garantizar el abastecimiento.

La declaración de emergencia fue dispuesta originalmente en diciembre de 2023 y renovada en noviembre de 2024 y mayo de 2025. Su vigencia era hasta el próximo 9 de julio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los fundamentos, el Ejecutivo justificó la prórroga en la falta de infraestructura suficiente para transportar gas natural y en la necesidad de garantizar el abastecimiento interno, especialmente durante los meses de mayor consumo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las obras correspondientes recién entrarían en operación en el período invernal del año 2027”, señala el documento.

Entre los objetivos de la prórroga está garantizar el suministro de gas durante el invierno y desarrollar progresivamente un mercado de gas estacional, con la expectativa de que hacia fines de 2027 el sistema cuente con nueva capacidad de transporte que permita atender la demanda ininterrumpible de las distribuidoras.

En paralelo, el decreto estableció un precio máximo para la venta en el mercado interno del gas natural proveniente de la regasificación de GNL importado, destinado a cubrir los próximos dos períodos invernales.

El valor no podrá superar el marcador internacional que defina la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, más los costos asociados al traslado, la regasificación, el almacenamiento, la comercialización y el transporte hasta el punto de entrega en la provincia de Buenos Aires .

En diciembre pasado, el Gobierno argentino puso en marcha la licitación para vender la participación estatal en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país y en marzo finalizará la presentación de ofertas.

La nueva medida se suma a otros procesos en desarrollo, impulsados por Milei, que buscan la reducción de participación estatal en el sector energético, como la venta de cuatro centrales hidroeléctricas.