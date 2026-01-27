Exdiputada opositora venezolana Solórzano reaparece en público tras 17 meses en resguardo

En la red social X, Encuentro Ciudadano señaló que su decisión "representa un paso significativo en un contexto complejo, marcado por la defensa de los derechos humanos, la participación democrática y la lucha cívica".

"Este hecho pone de relieve los desafíos que aún enfrenta la dirigencia política en Venezuela y la importancia de seguir apostando por la acción política como vía para el cambio", agregó el partido.

Solórzano, presidenta fundadora de Encuentro Ciudadano y diputada durante la legislatura 2016-2021, se resguardó en medio de la crisis desatada tras las presidenciales de julio de 2024 a raíz de la cuestionada proclamación de Nicolás Maduro como ganador por parte del organismo electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo.

La política reaparece cuando la nación vive un nuevo episodio de incertidumbre luego de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero por parte de EE.UU. en medio de un ataque contra suelo venezolano que terminó por llevar a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a asumir como presidenta encargada.

En este contexto, las autoridades anunciaron un proceso de excarcelaciones de presos políticos -aunque sin considerarlos como tal-, que organizaciones no gubernamentales y familiares consideran que ha avanzado a cuentagotas y sin transparencia.

La líder opositora María Corina Machado aplaudió este martes en X a Solórzano por salir de la clandestinidad y señaló que madres, estudiantes, trabajadores, dirigentes políticos y "un país entero vuelve a movilizarse por la libertad de todos" y de Venezuela.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la mayor coalición opositora- dijo que Solórzano "ha dado un paso al frente al retomar su actividad política pública, luego de haber permanecido bajo resguardo por razones de seguridad derivadas de la persecución política".

"Expresamos nuestro reconocimiento a su responsabilidad y valentía, y reiteramos que nadie debería verse obligado a resguardarse por ejercer su derecho al ejercicio de sus derechos políticos", expresó.

"Hacer política tiene que dejar de ser un riesgo en Venezuela", añadió la PUD.