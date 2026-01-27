Familiares de kenianos reclutados por el Ejército ruso para luchar en Ucrania piden ayuda

"Esto es una crisis nacional. Kenianos han sido víctimas de trata de personas para ser llevados a la guerra. Las familias están llorando, angustiadas y desesperadas por obtener respuestas", afirmó en una rueda de prensa en Nairobi Hussein Khaled, abogado y director de la organización pro derechos humanos Vocal Africa.

"Algunos kenianos han perdido la vida, otros permanecen varados en condiciones hostiles sin acceso a ayuda. Esta situación pone de manifiesto un grave fallo de protección y vigilancia por parte del Gobierno", añadió, rodeado por familiares visiblemente emocionados -algunos rompieron a llorar- y que sostenían imágenes de sus hijos, hermanos o maridos muertos o varados en el frente.

Vocal Africa ha registrado, hasta el momento, "alrededor de 18 casos" de kenianos reclutados en las fuerzas rusas, si bien el Gobierno keniano señaló el pasado noviembre que podrían ser más de 200.

Uno de los padres presentes en la rueda de prensa afirmó que su hijo -de 28 años y retornado del frente a Kenia tras resultar herido- cifró en unos 500 los compatriotas allí presentes, unos datos que ni EFE ni la ONG pudieron verificar.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se ha reportado la presencia de cientos de africanos luchando en el bando ruso. Aunque algunos lo hacen de manera voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones.

Los activistas denunciaron que las políticas presentadas en los últimos años por el Gobierno keniano para impulsar el empleo de sus nacionales en el exterior "han sido utilizadas de manera indebida por parte de agentes sin escrúpulos y redes criminales".

Vocal Africa y los familiares indicaron que, aunque inicialmente algunos de los kenianos reclutados reciben un salario, luego dejan de tener acceso al sueldo, lo que los mantiene atrapados y hace que las familias no hayan recibido ninguna compensación por el servicio de sus seres queridos.

Asimismo, lamentaron que muchos de ellos no se atreven a hablar sobre sus casos porque han recibido amenazas de muerte de los individuos o las agencias reclutadoras o porque temen ser detenidos por las autoridades kenianas.

"Solicitamos al Gobierno que declare claramente que aquellos que regresen no serán perseguidos. Incluso si algunos padres participaron, creo que fue con buena voluntad", dijo Peter Kariuki, un hombre de la ciudad de Eldoret (oeste) cuyo hijo regresó a Kenia tras resultar herido en el frente.

"Mi hijo tiene mucha ira y ansiedad y estoy buscando ayuda (...). Más allá del tratamiento físico, hay que abordar el aspecto psicológico", añadió.

El pasado diciembre, el ministro keniano de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, informó de que 18 ciudadanos del país fueron "rescatados" y repatriados con éxito tras combatir con el Ejército ruso y señaló que Nairobi está colaborando tanto con las autoridades rusas como con las ucranianas para traer de vuelta a sus nacionales.

Ucrania ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, están capturados en campos ucranianos, si bien la mayoría de ellos mueren o resultan gravemente heridos antes.