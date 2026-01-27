Frederiksen: la OTAN no puede negociar en nombre de Groenlandia o Dinamarca

"La OTAN no puede negociar en nombre de Dinamarca y Groenlandia. Lo que puede hacer es cumplir con su propia responsabilidad", dijo la jefa del Gobierno danés en una entrevista con la cadena pública alemana ARD en relación al ámbito de competencia de la Alianza.

Frederiksen recordó que su Gobierno ha recomendado a la OTAN establecer una presencia permanente en Groenlandia, de acuerdo con el modelo de la misión en los países bálticos.

Preguntada por la posibilidad de que Dinamarca acceda a establecer nuevas bases estadounidenses en Groenlandia, cuyo territorio sería considerado oficialmente como perteneciente a Washington, la primera ministra afirmó que la soberanía es una "línea roja".

"El derecho internacional y el derecho del pueblo a la autodeterminación no se negocian. Sí que podemos discutir cómo proteger mejor el Ártico", afirmó y propuso profundizar la cooperación militar en este sentido.

Frederiksen criticó la deriva de la política exterior estadounidense bajo Trump y afirmó que puede verse una "ruptura con el orden global", ante la que es imprescindible una respuesta unificada.

Además, preguntada por las palabras del presidente estadounidense sobre el papel de los europeos en Afganistán, reveló que es hermana de un veterano de guerra y que le resultaban por ello "dolorosas", al tiempo que pidió "respeto" para los soldados daneses.

Frederiksen y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, se reunieron este martes en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, y está previsto que mañana se entrevisten en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, para abordar la crisis desatada por las aspiraciones de Trump de anexionarse la isla ártica.