Fuerzas armadas de Perú y Colombia incautan insumos del narcotráfico por 470.000 dólares

Lima, 27 ene (EFE).- Un operativo conjunto de las fuerzas armadas de Perú y Colombia permitió la incautación de insumos utilizados para el narcotráfico por más de 1,5 millones de soles (470.000 dólares) en una comunidad amazónica cercana a la triple frontera, de estos países junto a Brasil, según informó este martes el ministerio de Defensa peruano.