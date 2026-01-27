FundéuRAE: “anti-⁠ICE”, no “anti ICE” ni “antiICE”

Sin embargo, a veces se encuentran frases como las siguientes: “Trump prepara 1500 soldados en medio de las protestas anti ICE”, “La Casa Blanca acusa a manifestantes antiICE de bloquear operaciones de fuerzas de seguridad” o “Protestas anti ICE en Mineápolis”.

De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, los prefijos se escriben por regla general unidos a la palabra a la que preceden sin guion: “antigás”, “antirrobo”, “anticrisis”... No obstante, sí se emplea el guion cuando el prefijo se une a una sigla o a una palabra que empieza con mayúscula (en general un nombre propio): “anti-⁠ICE”, “anti-⁠OTAN”, “anti-⁠Trump”...

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo apropiado habría sido escribir “Trump prepara 1500 soldados en medio de las protestas anti-⁠ICE”, “La Casa Blanca acusa a manifestantes anti-⁠ICE de bloquear operaciones de fuerzas de seguridad” y “Protestas anti-⁠ICE en Mineápolis”.

