Gazatíes se manifiestan por un alto el fuego "real" y poder regresar a su casas

Se trata de la primera protesta que ha estallado en Gaza contra el Gobierno de Israel desde que entró en vigor el plan de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado difundido a medios, los organizadores de la protesta piden "el fin de la destrucción y las operaciones militares" en los barrios del este de la ciudad de Gaza y que la nueva Junta de Paz, encabezada por el propio Trump, "obligue a Israel a cumplir con el acuerdo".

La indignación entre los palestinos ha ido creciendo en estos primeros tres meses y medio de alto el fuego, ya que el acuerdo no ha acarreado un fin de los bombardeos ni la entrada libre de ayuda humanitaria.

En las pancartas de los manifestantes podía leerse: "dejadnos volver a nuestras casas", "Shujaiya es nuestro barrio" o "la segunda fase es una ilusión", en relación la desmilitarización de Hamás, la retirada total de Israel y la reconstrucción de Gaza.

Según el recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja, Israel ha matado a cerca de 500 palestinos, incluidos mujeres y más de 100 niños, desde el pasado ese 10 de octubre.

Además, Israel impide desde hace semanas volver a sus casas a vecinos de barrios como Shujaiya y Al Tuffah, ubicados al este de la capital gazatí, pese a que en un primer momento fueron designados como áreas no militarizadas fuera del perímetro al otro lado de la conocida como línea amarilla.

Esa frontera imaginaria que divide en dos la Franja de Gaza (dejando gran parte del este en control israelí y el oeste donde viven los gazatíes) fue el punto al que se replegaron las tropas israelíes en octubre como paso previo a su supuesta retirada total, tal y como recoge el acuerdo de alto el fuego.

Sin embargo, pese a que en octubre Israel permitió a estos gazatíes regresar a sus casas en estos barrios, semanas después movió la línea amarilla; quitándole más terreno a Gaza y obligándoles a malvivir en tiendas de campaña.

Además, desde el domingo el Ejército israelí ha intensificado sus bombardeos, especialmente contra el barrio de Tuffah, donde se registraron varias víctimas.