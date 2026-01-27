Greenpeace reitera petición a gobiernos de sustituir combustibles fósiles por renovables

Desde Greenpeace señalan que los anuncios sobre la explotación de recursos fósiles y minerales hecho por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela y Groenlandia sólo significaría un aumento de las emisiones y el riesgo de vertidos que supondrían poner en riesgo ecosistemas frágiles y únicos.

Sin embargo, subrayan, que según estudios anteriores, se estima que esos límites "puede alcanzarse antes de 2030, mucho antes de lo previsto".

A partir del límite de 1,5 ºC de temperatura, la incertidumbre sobre los cambios irreversibles y en cascada aumenta "exponencialmente", con olas de calor, sequías, incendios, temporales e inundaciones cada vez más frecuentes e intensos.

En relación a los anuncios de Trump con respecto a Venezuela, recuerdan que el país sudamericano tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, unos 303.221 millones de barriles equivalentes de petróleo, un 17 % de las reservas globales identificadas, tres veces más que Europa, Estados Unidos, China e India juntas.

Con respecto a Groenlandia, señalan que la isla tiene reservas estimadas de 31.400 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas (148 billones de metros cúbicos de gas). Si se quemasen, las emisiones equivaldrían al 7 % del presupuesto de carbono que le queda a todo el mundo para no superar el 1.5 °C o a las de toda España durante 40 años.

Subrayan que Groenlandia aprobó en 2021 una moratoria a la explotación de petróleo y gas como respuesta a la crisis climática, que "está cambiando para siempre los ecosistemas de la mayor isla del mundo".

Desde la ong recuerdan que en la COP30 de Brasil, más de 80 países apoyaron la elaboración de un plan para abandonar los combustibles fósiles. EFE