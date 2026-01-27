Guillermo del Toro, entre los nominados a los premios del Sindicato de Guionistas de EEUU

El prodigioso director mexicano compite en la categoría de guion adaptado por su esperada reinterpretación de 'Frankenstein' junto a Will Tracy 'Bugonia', Chloe Zhao y Maggie O'Farrell 'Hamnet'; Paul Thomas Anderson 'One Battle After Another' y Clint Bentley & Greg Kwedar 'Train Dreams'.

En la categoría de guion original, el Sindicato reconoció a David Koepp con el suspense de espionaje 'Black Bag'; Mary Bronstein y el equipo de A24 con 'If I Had Legs I'd Kick You'; Ronald Bronstein y Josh Safdie por 'Marty Supreme'; Ryan Coogler con el suspense de vampiros 'Sinners' y Zach Cregger con 'Weapons'.

En el apartado de series de drama, 'Pluribus', la serie de Apple TV de la que Blasi forma parte, luchará por alzarse el galardón frente a 'Andor', la serie de Disney+ protagonizada por el mexicano Diego Luna; 'Severance'; 'The White Lotus' y la aclamada 'The Pitt'.

Tanto 'The Pitt' como 'Pluribus' y 'Severance' se enfrentarán también en la categoría de serie nueva junto a 'The Studio', 'Task' y 'The Chair Company'.

Por su parte, el apartado de serie de comedia lo completan 'Abbott Elementary', 'The Studio', 'The Chair Company', 'Hacks' y 'The Rehearsal' mientras que en el de miniserie se encuentran 'The Beast in Me', 'Black Rabbit', 'Death by Lightning', 'Dying for Sex' y 'Sirens'.

Los ganadores de estos premios, que sirven como termómetro para predecir a las favoritas de los Óscar, se darán a conocer el próximo 8 de marzo.