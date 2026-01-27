Guyana volverá a producir bauxita en el este del país tras seis años inoperante

Así lo dejó a entender en la noche del lunes el ministro de Finanzas de Guyana, Ashni Singh, sobre el regreso de la producción de bauxita en el Río Berbice, mientras ofrecía detalles del presupuesto del país para este corriente año 2026 ante la Asamblea Nacional local.
En su ponencia, Singh aseguró que la compañía anónima comenzará sus operaciones este mismo año y que se enfocará en reconstruir la infraestructura esencial y los sistemas operacionales para asegurar que esa producción pueda reiniciar a finales del año próximo 2027.
"El Gobierno está cometido en asegurar que la inversión en esta industria continúe para ofrecer empleos de calidad a los guyaneses", sostuvo Singh.
La última vez que Guyana contó con una empresa dedicada a la producción de bauxita fue en el año 2020, cuando la compañía Oldendorff Carriers Guyana anunció el cese de sus operaciones en el Río Berbice, que dejó a 132 trabajadores sin empleo.
Singh culpó al paso presidente de Guyana, David Granger, y su partido Asociación para la Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC) por el cese de las operaciones de la mencionada empresa.
Y aunque en el Río Berbice se había dejado de producir bauxita, Guyana contaba con otra operadora del mineral, con el proyecto MAZ, en Linden, el cual aumentó la cantidad de empleos de 665 en 2020 a 1.000 en 2025.
Ante ello, Singh reafirmó en que el sector minero en Guyana tiene que ser moderno, sustentable y rico en empleo para ser esencial en su economía no-petrolera.