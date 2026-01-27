HRW urge una investigación independiente en Mineápolis y que se detenga el operativo ICE

HRW indicó en un informe que publica hoy, tras analizar los vídeos y declaraciones de testigos sobre la muerte de Alex Pretti el pasado 24 de enero, que hace falta la intervención del Congreso para investigar la conducta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que utilice su poder en la asignación de fondos para esta agencia.

"El Congreso debería celebrar audiencias de supervisión para investigar la conducta del DHS, incluyendo presuntos abusos y asesinatos, y considerar suspender la financiación de las operaciones de control migratorio hasta que esto se complete", indica el informe titulado 'EEUU: segundo asesinato injustificado por agentes federales en Mineápolis'.

HRW analizó y verificó ocho videos tomados desde diferentes ángulos que muestran a Pretti antes, durante y después del tiroteo y sus investigadores también revisaron dos declaraciones de testigos presentadas ante un tribunal federal. Concluyó que contradicen lo que señaló Kristi Noem, secretaria del DHS, que justificó la acción de sus agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

"No hay evidencia disponible de que Pretti hiciera nada para amenazar la vida de los agentes que justificase el uso intencional de fuerza letal, según los estándares internacionales de derechos humanos", argumenta la organización.

También señala que los agentes del orden solo deben usar intencionalmente la fuerza letal como último recurso, cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.

De acuerdo con la ONG, un testigo declaró que cuando Pretti se acercó a los agentes no le vio "alcanzar ni sostener un arma" como alegó la agencia federal, mientras que otro testigo, un pediatra, señaló que vieron a Pretti gritarles a los agentes, pero "no lo vieron atacarlos ni blandir ningún tipo de arma".

Las imágenes de video lo confirman, destacó Human Rights, que describe en su informe lo que muestran las imágenes sobre el encuentro de Pretti con los agentes, que tras empujar al enfermero, le echan gas pimienta, mientras él sostenía su teléfono con la mano derecha y levanta la izquierda a la defensiva.

Pretti se tambalea hasta que finalmente lo rodean varios agentes así como a los demás observadores, pero lo derriban al suelo, y parece estar boca abajo de rodillas, recuenta la organización.

Una vez en el suelo, continúan forcejando con él y un agente le quita el arma que llevaba cerca de su cadera derecha.

De acuerdo con HRW el video muestra a otro agente cerca de la cabeza de Pretti, golpeándolo repetidamente (con un objeto).

Pese a que el arma del enfermero fue retirada por un agente, otro agente saca la suya, tras lo cual se oye un disparo.

Tras el disparo, Pretti se tambalea, plantando el pie derecho con la rodilla izquierda aún en el suelo; su mano izquierda se balancea desde el centro de su cintura hacia su lado izquierdo y su mano derecha rodea su espalda a su lado derecho. Mientras el agente que desenfundó su arma se sitúa detrás de Pretti, se disparan tres tiros más en una rápida sucesión.

Los agentes que le rodean retroceden, mientras el agente que le golpeó desenfunda su arma, pero no está claro si dispara. En total, los agentes dispararon 10 tiros, según el análisis de HRW.