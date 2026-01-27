Incautan dos toneladas de cocaína en un buque que iba de Colombia a España

Según el funcionario, el buque mercante CMA CGM VOLTAIRE fue interceptado a 60 millas náuticas al norte de la caribeña ciudad de Santa Marta y durante la inspección "fueron hallados 81 bultos y 4 panelas (paquetes) sueltas", los cuales fueron puestos a disposición de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía.

"Se encontraron 2.066 paquetes de cocaína con un peso de dos toneladas de este veneno", precisó el ministro colombiano.

Sánchez también reveló que a la embarcación que tenía como destino el puerto de la ciudad española de Algeciras se le realizó "vigilancia permanente" con sensores FLIR y seguimiento continuo desde que salió de Cartagena.

La operación de la cual no se han reportado capturas al momento, fue desarrollada por la Armada con el apoyo del Comando Aéreo de Combate de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El decomiso de este cargamento de cocaína en aguas del Caribe se suma al reportado el lunes por autoridades de Colombia y Portugal que incautaron nueve toneladas del alcaloide cerca de las islas Azores, en el océano Atlántico, en una operación en la que fueron detenidas cuatro personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 7 de enero, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022 y culmina este año, aumentaron "las incautaciones de droga" y destacó que superarán las 3.500 toneladas decomisadas cuando deje el cargo.

"Nunca ningún Gobierno ni del mundo, ni de Colombia, ha logrado esa cantidad de cocaína incautada", expresó entonces el mandatario.