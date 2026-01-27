India retrasa la formación de un panel en la OMC para resolver disputa comercial con China

En la reunión mensual del Órgano de Resolución de Diferencias de la OMC, la India señaló que no aceptaba el establecimiento del panel, solicitado por China después de que no fructificaran las consultas bilaterales en torno a la disputa, celebradas el 25 de noviembre de 2025 y el 6 de enero, indicaron fuentes próximas a la organización.

El bloqueo del panel significa que China debe volver a solicitar su creación, aunque en esa segunda petición solo podría volver a impedirse su establecimiento si todos los miembros de la organización, incluido el propio demandante, se opusieran a ello, algo en la práctica imposible.

Pekín considera que los aranceles y otras medidas aplicadas por la India en los sectores de energía renovable y automoción contienen sistemas de incentivos y otros requisitos "restrictivos" y "discriminatorios", por lo que violan las normas internacionales por cuyo cumplimiento vela el Órgano de Resolución de Diferencias de la OMC.

Estos contenciosos pueden prolongarse durante años en la OMC y actualmente el proceso se complica aún más por la negativa de Estados Unidos a nombrar jueces para la última instancia en el proceso, el Órgano de Apelación, lo que en la práctica ha dejado numerosas disputas comerciales en el limbo desde 2019.

