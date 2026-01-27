Irán convoca a embajadora italiana tras petición de Roma de considerar terrorista a CGRI

“Tras las irresponsables declaraciones del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, sobre la Guardia Revolucionaria la embajadora italiana, Paola Amadei, fue citada al Ministerio de Exteriores”, anunció la cartera de exteriores en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

El director general para Europa Occidental del ministerio, Alireza Yousefi, expresó la enérgica protesta de Teherán a la embajadora italiana y advirtió de las “consecuencias destructivas” que tendría la declaración del cuerpo militar de elite iraní como organización terrorista.

El diplomático iraní exigió la “corrección de las posturas irreflexivas” del ministro de Exteriores italiano”, Tajani, hacia Irán.

Tajani afirmó el lunes que en la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) que se celebrará este jueves en Bruselas propondrá en coordinación con otros socios la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de entidades terroristas.

El también viceprimer ministro de Italia lamentó la muerte de manifestantes durante las recientes protestas que sacudieron Irán del 28 de diciembre hasta 11 de enero y que fueron apagadas con una dura represión y abogó por sancionar a los responsables de la violencia policial.

Según el balance oficial, 3.117 personas murieron durante las protestas por lo que Irán responsabiliza a Estados Unidos, Israel y sus “actores terroristas”.

Sin embargo, ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúa en más de 6.000 la cifra de muertos.

El Parlamento Europeo reclamó el jueves pasado a los países de la UE que lleguen a un acuerdo para incluir a la Guardia Revolucionaria, incluidas su brazo militar exterior Fuerza Quds y la milicia Basij, en la lista de organizaciones terroristas por la violenta represión de las movilizaciones antigubernamentales.

“El asesinato de miles de manifestantes muestra un cambio escalofriante en los métodos represivos del régimen iraní, de la disuasión a la eliminación estratégica”, alertó el Parlamento Europeo en un comunicado.

Fundada tras el triunfo de la Revolución Islámica de 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní, la Guardia Revolucionaria es un cuerpo militar de élite y emporio económico que tiene la misión de proteger a la República Islámica.