Italia y EEUU se reúnen para aclarar el rol de los agentes del ICE en los JJ.OO de Milán

Así lo confirmó hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien intentó rebajar la tensión política generada por el posible despliegue de este cuerpo de seguridad estadounidense en suelo italiano anunciando el encuentro para clarificar la situación.

"Aclaremos: no es que vengan a mantener el orden público en la calle. Vienen a colaborar en las salas operativas", explicó Tajani ante las preguntas de los medios locales al margen de un acto oficial en el Quirinal.

El encuentro busca resolver la controversia generada en los últimos días por las versiones contradictorias ofrecidas por ambas partes.

Mientras la embajada de Estados Unidos en Roma señaló que sus agentes prestarán apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática para mitigar riesgos de organizaciones criminales, Piantedosi había declarado previamente que el ICE no operaría en territorio italiano, defendiendo que la seguridad es competencia exclusiva del Estado.

El titular de Interior insistió el lunes en que "el orden en el territorio nacional lo garantiza el Estado italiano", calificando de polémica infundada las críticas sobre un supuesto despliegue operativo del cuerpo estadounidense.

Sin embargo, la presencia de miembros del ICE ha suscitado preocupación en Italia, en un contexto marcado por las recientes redadas contra inmigrantes ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el asesinato de Alex Pretti por disparos de agentes de este cuerpo.

La idea de un despliegue del ICE ha despertado asimismo el rechazo de la oposición italiana, empezando por la senadora del Partido Demócrata (PD) Cristina Tajani, quien denunció que la imagen proyectada por este cuerpo en los últimos meses es "lo más alejado del espíritu de inclusión y convivencia" propio de una cita olímpica.

Por su parte, el alcalde de Milán, anfitrión de los juegos olímpicos, Giuseppe Sala, calificó este martes al ICE de "milicia que mata" en declaraciones a la emisora RTL 102.5.

Italia acoge del 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades de Milán y Cortina (norte) con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.