Jefe de Estado Mayor ruso visita el frente y anuncia la toma de una urbe vecina a Kúpiansk

"Fue liberado Kupiansk-Uzlovói. Ahora se inspeccionan y limpian las zonas urbanas de la ciudad", informó el viceministro de Defensa a través de la televisión estatal, Rossiya 24.

La localidad se encuentra a unos seis kilómetros del nudo logístico y bastión de Kúpiansk, donde las autoridades militares rusas aseguran que permanecen atrapados cerca de 800 efectivos del Ejército ucraniano, aunque a finales de diciembre habían comunicado la toma de toda la ciudad.

"Continúan las operaciones militares en las aldeas de Kovsharovka y Glushkovka. En total, hasta 800 militares permanecen en la zona sitiada, que abarca una extensión de cuatro por seis kilómetros", declaró Guerásimov.

Añadió que las tropas rusas disparan con tanques desde la orilla este del río Oskol, que cruza Kúpiansk.

"La agrupación militar Oeste continúa sus operaciones ofensivas en un amplio frente de su área de responsabilidad. Así, unidades avanzan hacia el oeste en dirección a Lozovaya Pervaya. Unidades participan en combates callejeros en Kutkovka. En el flanco sur, mientras tanto, parte de sus fuerzas avanzan hacia Kovalevka", aseguró.

El general aseguró que las tropas rusas continúan avanzando y la prueba de ello es la toma de 17 localidades desde inicio del año.

Los soldados rusos también avanzan en dirección a Rubtsovsk y Krasnolimansk, donde están capturando las aldeas de Drobíshevo, Yarovaya y Sósnovoye, a 22 kilómetros al noreste de Limán.

El 16 de enero el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, inspeccionó la misma agrupación militar, donde el comandante Serguéi Kuzovlev le aseguró que todos los barrios de la ciudad de Kúpiansk se encontraban bajo control de las fuerzas rusas, "pese a intentos infructuosos del enemigo para abrirse paso".

A mitad de enero Guerásimov visitó la comandancia de la agrupación militar Centro.