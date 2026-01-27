La brasileña 'The Secret Agent' logra dos nominaciones a los premios BAFTA y 'Sirāt' una

Ambientada en el Brasil de 1977, durante la dictadura militar, este drama está escrito y dirigido por Mendonça Filho y cuenta con un reparto liderado por el actor Wagner Moura, conocido por series como 'Narcos' o películas como 'Tropa de élite' (2007).

'The Secret Agent' repite el camino de su predecesora 'Aún estoy aquí', la conmovedora historia dirigida por Walter Salles y protagonizada por Fernanda Torres, también ambientada en la época más oscura de la dictadura militar de Brasil (1960-1985), que logró asimismo una nominación a los BAFTA el año pasado y se alzó posteriormente con el Óscar a mejor película internacional.

También desde Brasil, consiguió una nominación en la categoría de mejor documental 'Apocalypse in the Tropics', de la cineasta brasileña Petra Costa, que se centra en cómo el movimiento evangélico allanó el camino para la presidencia de Jair Bolsonaro.

La representación latinoamericana en esta 79 edición de los premios BAFTA se completó con la nominación del puertorriqueño Benicio del Toro para mejor actor de reparto por 'One Battle After Another'.

Los actores británicos Aimee Lou Wood ('The White Lotus') y David Jonsson ('Industry') fueron los encargados de anunciar las nominaciones en una ceremonia celebrada este martes en la sede de BAFTA, en el centro de Londres.

La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.