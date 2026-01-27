La campaña para la segunda vuelta de las presidenciales en Portugal comienza el miércoles

Según los resultados confirmados hoy por la corte, Seguro y Ventura fueron los dos candidatos más votados en la primera vuelta, celebrada el pasado 18 de enero, de un total de 11 aspirantes que concurrían.

Seguro quedó primero con 1.755.563 sufragios (31,11 %), seguido de Ventura que logró 1.327.021 (23,52 %).

Por detrás de ellos, quedaron el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, con el 16 % de los votos; el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, con el 12,32 %; y el exministro conservador Luís Marques Mendes, que estaba apoyado por los dos socios en el Gobierno de centroderecha, con el 11,3 %.

La llamada 'Ley electoral para el presidente de la República' estipula que la campaña para la segunda vuelta se debe llevar a cabo desde el día siguiente a la publicación de los resultados definitivos hasta las 24.00 horas de la antevíspera a la fecha fijada para la votación, que en este caso será el 8 de febrero.

Según el sondeo publicado el viernes pasado, cinco días después de la primera vuelta, del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, Seguro se impondría con un 70 % de los votos en la segunda vuelta a Ventura, que lograría el 30 %.