La Conferencia de Seguridad de Múnich espera 142 líderes y ministros, incluido Rubio

"Lo digo entre interrogantes, el secretario de Estado Rubio, supuestamente, tiene previsto estar presente en Múnich, algo por lo que me alegraría porque él, como saben, es al mismo tiempo asesor para la Seguridad Nacional, como Henry Kissinger hace 50 años", apuntó Ischinger en un encuentro en Berlín con la Asociación de la Prensa Extranjera en Alemania (VAP).

La próxima conferencia tendrá lugar del 13 al 15 de febrero y tendrá como temas centrales lo que Ischinger describió como un orden internacional "fragilizado" y cómo Europa puede desarrollar su propia capacidad de acción autónoma en ese nuevo contexto geopolítico frente a las cada vez más frecuentes tensiones con EE. UU.

El diplomático y exembajador alemán también apuntó que él y su equipo han invitado a la cita al ministro de Exteriores chino, Wang Yi, cuya presencia esperan en Múnich, donde uno de los temas de interés en la edición de este año es Asia.

"Es la región del mundo que más crece económicamente", recordó Ischinger, al recordar la importancia de Wang.

"Como todos saben también es miembro del Politburó. Por lo tanto, no sólo desempeña un papel estatal, sino también partidista, y es, por así decirlo, el máximo responsable de política exterior de la nomenclatura china", apuntó Ischinger.

Entre los responsables gubernamentales que acudirán a la conferencia en la capital bávara, en el sur de Alemania, figuran 21 jefes de Estado, 24 jefes de Gobierno y unos 60 ministros de Asuntos Exteriores además de 37 titulares de Defensa.

El responsable de la conferencia muniquesa informó también de la presencia del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acudirá a la cita por primera vez como líder del Gobierno germano.

"Este canciller federal se toma muy en serio la Conferencia de Seguridad de Múnich. Le dedicará mucho tiempo y querrá mantener muchas conversaciones allí", dijo Ischinger.