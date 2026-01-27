La Fed se reúne sin perspectivas de recortes con un ojo puesto a las presiones de Trump

Los analistas no prevén ningún movimiento por parte del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) -que ya rebajó en un cuarto de punto el referencial en su anterior reunión de diciembre hasta dejarlo en un rango entre el 3,5 % y el 3,75 %-, sobre todo después de que las actas del encuentro apuntaran a que el banco emisor podría no mover ficha en los próximos meses.

Aunque hay visos de división entre los miembros con derecho a voto en el comité, las minutas dejaron claro que varios de ellos sugirieren que "probablemente sería apropiado mantener el rango objetivo sin cambios durante algún tiempo".

"Los miembros del FOMC quieren observar avances concretos en la inflación antes de recortar aún más las tasas de interés. Esto llevará tiempo y respalda la idea de posponer hacia el final (de 2026) cualquier ciclo adicional de recortes", han asegurado Erik Weisman y Kish Pathak, economista jefe y analista de renta fija respectivamente de MFS Investment Management.

Ambos analistas apuntaron que el mercado laboral "está débil, pero no se está hundiendo" y que a su vez la ralentización de la inflación impulsada por los aranceles de Trump "es un proceso muy lento".

"Incluso si una mejora en la creación de empleo no llega a materializarse, persistirán las dudas en torno al efecto de las restricciones a la inmigración sobre la estrechez del mercado laboral. El árbitro final de este debate será el ritmo de la inflación salarial. Es poco probable que surjan respuestas claras a estas cuestiones en el corto plazo", sentenciaron.

A su vez, el buen rendimiento del PIB en el tercer trimestre del año anterior y las buenas perspectivas para los datos de los últimos tres meses de 2025 parecen conceder un cierto colchón a la Fed para mantener la prudencia.

A esto se une el inédito clima de coacción ejercido por Trump y la Casa Blanca, que han llevado al presidente de la Fed, Jerome Powell, ante los tribunales por un supuesto caso de fraude en la remodelación de la sede del organismo que muchos consideran la enésima muestra de las presiones del republicano para rebajar el precio del dinero.

El propio Trump volvió a insistir este martes a los medios en que quiere "ver bajar los tipos" mientras se espera que en cualquier momento anuncie a su candidato para sustituir a Powell, cuyo mandato expira en enero, al frente de la Fed.

Algunos creen que el mandatario -que ha dicho estar decantado por el exgobernador de la Fed Kevin Warsh o por su asesor económico Kevin Hassett- podría incluso anunciar mañana su decisión al cierre de la reunión del FOMC.