La Justicia de Brasil promete ser "firme" contra cualquier tipo de contaminación electoral

La presidenta del TSE, la jueza Cármen Lúcia Antunes, afirmó, en la apertura de un seminario sobre seguridad, comunicación y desinformación, que la corte velará por un uso "transparente" de las tecnologías para evitar distorsiones entre los electores.

"La duda corroe las bases democráticas del proceso electoral, que necesitan ser garantizadas de manera íntegra y tranquila, para que no haya tumultos, turbulencias y mucho menos violencia", señaló.

En este sentido, la también magistrada de la Corte Suprema resaltó que la desinformación "contamina" las elecciones a través de "mentiras tecnológicamente divulgadas" que pueden inducir al votante a apoyar a un candidato basándose en argumentos alejados de la realidad.

También mencionó los impactos de la inteligencia artificial, un fenómeno nuevo con la capacidad de hacer que "falsedades pasen como si fueran situaciones verídicas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así, Antunes posicionó al TSE como el órgano que se encargará de indagar sobre los contenidos que circulen en redes y ordenar su eventual retirada, "sin restringir la libertad de expresión".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y anticipó que la mejor forma de actuar contra la desinformación es por medio de acciones "preventivas".

"Brasil merece una democracia y nosotros necesitamos garantizar que las instituciones trabajen para una democracia afectiva y no conflictiva", manifestó.

La diseminación de noticias falsas fue un problema recurrente en las elecciones presidenciales de 2018, en las que resultó vencedor el ultraderechista Jair Bolsonaro, y así como en 2022, cuando ganó el progresista Luiz Inácio Lula da Silva por un estrecho margen.

En esos últimos comicios, el TSE recibió críticas por parte de sectores conservadores por supuestamente excederse en algunas de sus resoluciones para cohibir la propagación de las llamadas 'fake news'.

Por otro lado, Bolsonaro está inhabilitado en parte por patrocinar una campaña sistemática de descrédito contra el proceso electoral y las instituciones democráticas durante la campaña de 2022.

De acuerdo con la Corte Suprema, esa ofensiva formó parte de la trama golpista que lideró el expresidente brasileño para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de ese año frente a Lula.

Por ello, Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por cinco delitos relacionados con la ruptura del orden democrático, pena que comenzó a cumplir a finales de noviembre del año pasado.