La justicia de Países Bajos concluye que conductores de Uber son, en principio, autónomos

El tribunal subrayó que no puede establecerse una calificación general para todos los conductores de Uber, al considerar que las circunstancias individuales difieren unas de otras en estos casos, por lo que desestimó las reclamaciones de la federación de sindicatos neerlandeses FNV, que sostenía que Uber debía aplicar a sus conductores el convenio colectivo del taxi.

En el procedimiento participaron seis conductores, además de Uber, y el tribunal concluyó que los seis actúan como autónomos, y entre los elementos determinantes citó la libertad para decidir cuándo trabajar, la posibilidad de aceptar o rechazar viajes y los ingresos asociados, así como los riesgos de responsabilidad e incapacidad laboral.

La sentencia pone fin, por ahora, a un litigio iniciado en 2020. En 2021, un tribunal de primera instancia dio la razón a FNV, pero Uber recurrió y, durante la apelación, el tribunal planteó cuestiones prejudiciales al Tribunal Supremo, que aclaró que no existe una jerarquía fija de criterios para calificar una relación laboral y que trabajadores que realizan las mismas tareas pueden tener vínculos jurídicos distintos si sus circunstancias individuales difieren.

El Tribunal de Apelación añadió que su fallo no excluye que conductores concretos de Uber puedan ser considerados legalmente "empleados", aunque precisó que esa determinación debe hacerse de forma individual y no puede establecerse en este procedimiento para personas o grupos específicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uber celebró el fallo al considerar que confirma el carácter empresarial de sus conductores, mientras que el FNV expresó su decepción y señaló que estudia los próximos pasos, incluida la posibilidad de acudir al Supremo o promover demandas individuales.