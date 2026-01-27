La Justicia decide si Países Bajos protege sus territorios caribeños del cambio climático

Greenpeace sostiene que, pese a su estatus administrativo, los habitantes de Bonaire no reciben el mismo nivel de protección climática que la población del territorio europeo de Países Bajos, a pesar de que la isla es especialmente vulnerable a la subida del nivel del mar, el calor extremo, las lluvias intensas y el deterioro acelerado de los arrecifes de coral.

La organización reclama un plan específico de adaptación para la isla y medidas de protección comparables a las aplicadas en el continente, como infraestructuras costeras, gestión del agua y restauración de ecosistemas naturales.

“Sería una victoria histórica si el tribunal obliga al Estado a adoptar medidas concretas que protejan a las personas frente al clima extremo y otras consecuencias de la crisis climática”, señaló la directora de Greenpeace Países Bajos, Marieke Vellekoop, en referencia al primer caso en Europa en el que un juez puede dictaminar que un país debe desarrollar una política de adaptación que proteja a la población frente al cambio climático.

Durante las audiencias, el impacto del cambio climático sobre los arrecifes de coral ocupó un lugar central: estudios científicos recientes alertan de que muchos arrecifes del Caribe ya no logran crecer al ritmo de la subida del nivel del mar debido al calentamiento de las aguas, la contaminación y las enfermedades, lo que reduce su capacidad para amortiguar el oleaje y eleva el riesgo de inundaciones.

En Bonaire, donde el coral ha sido históricamente más resistente, episodios de blanqueamiento y enfermedades en 2023 y 2024 han provocado pérdidas locales de hasta un 30 %, según expertos citados en el proceso.

Además de su valor ecológico, los arrecifes son clave para la economía local, muy dependiente del turismo de buceo, y para la protección natural de la costa, y su degradación aumenta la exposición de las zonas bajas de la isla a temporales y erosión, con posibles daños al patrimonio cultural y a las infraestructuras.

Greenpeace argumenta que la falta de una protección adecuada vulnera derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, una interpretación respaldada, según la organización, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo neerlandés y por sentencias recientes de altas instancias como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la obligación de los Estados de proteger a la población frente a riesgos climáticos previsibles.

El Gobierno neerlandés, por su parte, subraya que dispone de una estrategia nacional de adaptación al cambio climático y ha anunciado pasos recientes para el Caribe, como la inclusión de Bonaire en la Estrategia Nacional de Adaptación Climática y la creación de una “mesa climática” específica para la isla.

Greenpeace respondió que estas medidas son tardías e insuficientes, y que se produjeron solo bajo la presión de la demanda judicial. Sin medidas, hasta una quinta parte de la isla podría quedar bajo el agua a finales de este siglo.

El caso se enmarca en la batalla climática contra el Estado neerlandés, que comenzó con la histórica sentencia lograda en 2019 por el grupo activista climático Urgenda, que obligó al Estado a reducir sus emisiones para finales de 2020 en un 25 % respecto a 1990.

Además, en julio del año pasado, la CIJ, tribunal de la ONU, concluyó, en una opinión legal histórica, que los tratados climáticos establecen “obligaciones vinculantes” para “adoptar medidas” contra el cambio climático y “garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos”, y lo contrario sería un “acto ilícito” que podría dar lugar a una “reparación”.

El fallo que se conocerá mañana podría sentar un precedente al abordar de forma directa la obligación estatal de proteger activamente a la población frente a los efectos del cambio climático, más allá de reducir emisiones. “No debería importar dónde hayas nacido: todo el mundo tiene derecho a protección frente a inundaciones, tormentas y calor extremo”, añadió Vellekoop.