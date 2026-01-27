Mundo
27 de enero de 2026 - 21:25

La minera Vale aumenta un 2,6 % la producción de hierro en 2025

São Paulo, 27 ene (EFE).- La brasileña Vale, una de las mayores mineras del mundo, produjo 336,1 millones de toneladas de hierro el año pasado, un volumen un 2,6 % superior al de 2024, cuando produjo un total de 327,7 millones, informó la compañía este martes.

Por EFE

La producción de hierro en el último trimestre del año pasado saltó un 6 % en comparación con el mismo período del año anterior, hasta las 90,4 millones de toneladas, según un comunicado enviado al mercado por la empresa, una de las mayores productoras y exportadoras mundiales del mineral.

Vale atribuyó el aumento de la producción en estos tres meses al "sólido desempeño" de Brucutu y al "continuo aumento de la capacidad operativa" de los proyectos Capanema, inaugurado en septiembre de 2025, y VGR1.

Además, destacó el récord de producción del Projeto Ferro Carajás S11D, que es su mayor mina en Brasil, debido a las mejoras en el desempeño operacional.

Aunque el último dato del año representó una caída del 4,2 % respecto al trimestre anterior, cuando produjo 94,4 millones de toneladas.

En cuanto a las ventas, la empresa informó que en 2025 vendió unas 314,4 millones de toneladas de hierro, un 2,5 % más en comparación con 2024.

En el último trimestre, la minera, una de las mayores productoras y exportadoras de hierro del mundo, comercializó 84,9 millones de toneladas, un 4,5 % más con respecto al mismo trimestre del año pasado.

En cuanto al cobre, Vale produjo en el cuarto trimestre 108.100 toneladas, un 6,2 % más que en el mismo periodo del año pasado.

En todo 2025, produjo un total de 382.400 de toneladas de cobre, un 9,8 % por encima de lo producido en 2024.

Por otro lado, la producción de níquel creció un 1,5 % en los últimos tres meses del 2025 si se compara con octubre, noviembre y diciembre de 2024, y se situó en las 46.200 toneladas.

En el acumulado del año, la producción de níquel fue un 10,8 % superior a lo producido en 2024, hasta las 177.200 toneladas.

El próximo 12 de febrero la minera presentará sus resultados correspondientes al último trimestre de 2025.

En 2026, Vale espera extraer entre 335 y 345 millones de toneladas de hierro.