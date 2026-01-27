La OEA expresa su "preocupación" por elección de magistrados electorales en Guatemala

Específicamente, mediante un comunicado de prensa, el ente regional explicó que los candidatos al cargo deben ser entrevistados de manera pública, una medida que por el momento no está confirmada por la Comisión de Postulación a cargo de la elección.

Es por ello que la OEA solicitó "transparencia y publicidad en el proceso, mediante audiencias abiertas, grabadas y, de ser posible, transmitidas".

El pronunciamiento de la entidad continental se realiza mediante una misión instalada en el país centroamericano para verificar el proceso de elección de los magistrados titulares y suplentes del tribunal electoral, a petición del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

La invitación del presidente guatemalteco a la OEA se realizó el año pasado por la importancia de la designación de los magistrados para el próximo proceso electoral, ante la importancia del caso y después de que los comicios de 2023 registraran irregularidades en la inscripción de candidatos, entre otras anomalías.

La designación de los cinco magistrados titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral quedará en manos del Congreso de un listado proporcionado por la Comisión de Postulación establecida para el procedimiento, como indica la ley.

Dicha comisión, que no ha confirmado que se realizarán entrevistas a los candidatos, se encuentra ya recibiendo la documentación correspondiente de todos los abogados interesados en formar parte del tribunal para el próximo período, que va desde 2026 a 2032.

La toma de posesión de los 10 nuevos magistrados debe realizarse el próximo 20 de marzo, según la normativa vigente.

Los comicios del próximo año definirán a las autoridades presidenciales, municipales y legislativas para el período 2028-2032.