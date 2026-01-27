La patronal europea celebra que el pacto UE-India brindará nuevas oportunidades de negocio

"Considerando el tamaño y el dinamismo económico del mercado indio, esperamos más y mejores oportunidades de negocio para las empresas europeas", aseguró en un comunicado la patronal.

La Unión Europea y la India anunciaron hoy en Nueva Delhi el cierre definitivo de las negociaciones para el histórico Tratado de Libre Comercio (TLC) tras 18 años de diálogo intermitente, que marcará el fin del proteccionismo indio con el objetivo de reducir la dependencia estratégica de ambos bloques respecto a China y, en el caso europeo, también de buscar nuevos socios en medio del caos geopolítico de la segunda Administración Trump.

Las empresas europeas valoraron positivamente esta reducción gradual de aranceles, ya que señalan que "permitirá que los productos europeos lleguen a los consumidores indios a precios más competitivos".

"El mercado indio ha estado protegido durante mucho tiempo por aranceles elevados que, en algunos casos, alcanzan o superan el 100 %", recordó el presidente de BusinessEurope, Fredrik Persson.

Por ello, el jefe de la patronal europea consideró que el pacto generará nuevas oportunidades de inversión para las compañías europeas, que se beneficiarán de un mercado común que aunará a 2.000 millones de personas y que representa aproximadamente una cuarta parte del PIB mundial.

"En un momento en que el comercio basado en normas está siendo atacado por muchos y el proteccionismo está en aumento, la UE y la India están demostrando cómo el comercio puede ser una base sólida para alianzas renovadas y asociaciones económicas más estrechas", celebró la patronal.

Actualmente, la UE representa el 17% de las exportaciones de la India, y la India representa el 9% de las exportaciones de la UE.

Tras la firma, la organización recalcó que ambas partes deben fomentar ahora una cooperación económica más profunda, ya que el acuerdo es solo "el primer paso".

Subrayó que Bruselas y Nueva Delhi deberán crear una "mayor convergencia" en diversas áreas, como la sostenibilidad, la resiliencia de la cadena de suministro, el acceso a las materias primas y la seguridad.

"Su implementación será clave para aprovechar al máximo el potencial del acuerdo", agregó la patronal.