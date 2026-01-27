La Protección Civil portuguesa, en alerta máxima en la costa norte por el temporal Kristin

En una rueda de prensa, el segundo comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), José Ribeiro, indicó que se ha elevado el nivel de preparación especial al 4, que es el máximo, lo que supone que estarán disponibles el 100 % de los medios operacionales durante un plazo de 12 horas.

Esto, explicó, permitirá una respuesta rápida ante cualquier incidente que pueda darse debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

El presidente de la ANEPC, José Manuel Moura, dijo que el viento es el elemento con "mayor potencial" de causar daños, ya que puede ser "muy, muy intenso".

Moura indicó que, en base a la información que tienen procedente del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), se está ante "un fenómeno complejo y con un potencial elevado de afectar la seguridad de las personas y bienes".

Por ese motivo, este martes se llevó acabo una reunión extraordinaria del Centro de Coordinación Operacional Nacional.

La ANEPC lanzó este martes un aviso de posibles inundaciones ante las previsiones de un deterioro de las condiciones entre esta tarde y mañana, con el paso de la depresión Kristin, con fuerte viento y oleaje, lluvia y nieve.

De acuerdo de IPMA, está previsto que haya precipitaciones, a veces intensas y con granizo, además de tormentas.

Esto irá acompañado de viento fuerte, con ráfagas de hasta 120 kilómetros/hora en las zonas más elevadas y de hasta 140 km/h en la costa al norte del cabo Mondego (a unos 200 kilómetros al norte de Lisboa) y en el interior de las regiones Norte y Centro; así como de oleaje intenso con olas de hasta 7 metros, aunque no se descarta que lleguen a los 14 metros.

También se espera nieve por encima de los 1.600 metros, aunque la cota podría descender a los 800 metros.

La ANEPC alertó, en base a esta información y a la proporcionada por la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente (APA, por sus siglas en portugués), de la posibilidad de inundaciones urbanas entre hoy y mañana por la subida del caudal del río Miño, en la subcuenca del Coura; el Cávado, el Ave, el Sousa, el Mondego, el Vouga, el Duero y el Tamega, entre otros.

El organismo advirtió, aparte de posibles inundaciones urbanas, de probable deslizamiento de tierras, carreteras con firme resbaladizo y del riesgo de accidentes en la costa.

Además, hizo una serie de recomendaciones como desobstruir los sistemas de drenaje, fijar de forma adecuada estructuras como los andamios, tener cuidado ante la posible caída de árboles, evitar circular por zonas costeras de riesgo y no practicar deportes en el mar, entre otros.