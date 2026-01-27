La UA expresa su "profunda preocupación" por el deterioro de la seguridad en Sudán del Sur

Youssouf se declaró "profundamente alarmado por los informes sobre retórica incendiaria y acciones que podrían incitar a más violencia y poner en mayor riesgo a la población civil, incluidas mujeres y niños", según un comunicado emitido por la UA desde su desde en Adís Abeba.

Estos acontecimientos -aseveró- contradicen "la letra y el espíritu" del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur de 2018.

El presidente de la Comisión (secretariado) condenó "enérgicamente" cualquier incitación o acto de violencia contra la población civil.

Si bien valoró los compromisos públicos de los líderes de Sudán del Sur con el proceso de paz, Youssouf manifestó su inquietud por "las continuas violaciones del alto el fuego permanente y sus consecuencias humanitarias adversas".

Así, instó a todas las partes a "ejercer la máxima moderación" y a "reducir inmediatamente la tensión".

"Esto -prosiguió- incluye el estricto cumplimiento de los acuerdos de alto el fuego, el respeto de los mecanismos acordados para compartir el poder y el retorno a un sistema de toma de decisiones inclusivo y basado en el consenso".

El pasado domingo, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) ordenaron a civiles, trabajadores humanitarios y personal de la ONU que abandonen varias zonas del este del país controladas por la oposición en previsión del lanzamiento de una ofensiva militar a gran escala.

Las fuerzas gubernamentales dijeron en un comunicado que lanzarán "inminentemente" la denominada 'Operación Paz Duradera' en los condados de Nyirol, Uror y Akobo, en el estado oriental de Jonglei -que linda con la capital, Yuba- y actualmente en manos del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO).

El anuncio se produjo en un momento de fuerte escalada de tensión en Jonglei, una región que ha sido testigo de repetidos ciclos de violencia intercomunitaria y enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y de la oposición desde el estallido de la guerra civil en el país (2013-2018), que se saldó con unos 400.000 muertos.

El Gobierno y la oposición sursudanesa atraviesan un periodo de máxima tensión marcado por acusaciones, ataques armados y el arresto del primer vicepresidente y líder del SPLA-IO, Riek Machar, que está siendo juzgado por traición y crímenes de lesa humanidad en medio de temores a que esta escalada desate una nueva guerra civil.