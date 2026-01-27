La UE e India refuerzan su eje de seguridad ante las turbulencias del orden internacional

"Hoy, las dos mayores democracias del mundo lanzan su primera Asociación de Seguridad y Defensa. Es un hito histórico y una plataforma basada en la confianza para cooperar en los asuntos estratégicos que más importan", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su declaración.

Esta asociación "aumentará nuestra resiliencia contra todas las formas de amenazas", afirmó.

En el anuncio, Von der Leyen subrayó que la UE y la India "no solo están haciendo más fuertes sus economías, sino también reforzando la seguridad de sus ciudadanos".

La asociación fue firmada por la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar.

En este marco anunció el lanzamiento de negociaciones para un Acuerdo de Seguridad de la Información, destinado a permitir esos intercambios de información sensible.

Esto permitiría intensificar la cooperación frente a las amenazas cibernéticas e híbridas, cada vez más sofisticadas, e incluye un diálogo específico sobre seguridad espacial y un refuerzo de la cooperación en la lucha contra el terrorismo.

El acuerdo contempla además acciones operativas inmediatas, con ejercicios navales, y un aumento de la presencia en rutas marítimas críticas.

El primer ministro indio, Narendra Modi, subrayó que la asociación llega en un momento de gran inestabilidad internacional y destacó la necesidad de reforzar la cooperación entre socios fiables ante los crecientes desafíos de seguridad global.

"Hoy el orden mundial atraviesa grandes turbulencias y, en un contexto así, la asociación entre la India y la Unión Europea fortalecerá la estabilidad del sistema internacional", afirmó, tras señalar que ambas partes mantuvieron amplias discusiones sobre Ucrania, Asia Occidental y el Indo-Pacífico.