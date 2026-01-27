Las conexiones a internet global mejoran en Irán tras 19 días cortado

“Con el apagón de internet en #Irán acercándose al día 20, muchas redes están comenzando a ser visibles internacionalmente”, dijo en X Netblocks, organización que vigila el tráfico y la censura en la red.

Netblocks matizó, sin embargo, que “no hay un retorno a la normalidad: la web sigue fuertemente filtrada mediante una lista blanca”.

EFE comprobó que las conexiones mejoraron a primera hora de la tarde y comenzaron a funcionar los programas de VPN, necesarios para saltarse la censura y usar aplicaciones como WhatsApp y X.

Las autoridades iraníes aplicaron el 8 de enero un apagón de comunicaciones con el bloqueo de internet global, las llamadas internacionales y los SMS locales, que ha ido levantando poco a poco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así, durante días los iraníes han tenido solo acceso a una red interna, limitada a servicios locales y medios estatales, en una medida sin precedentes en el país y desde el pasado viernes se observó una mayor disponibilidad de servicios y páginas web internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El corte de internet global en Irán le cuesta al país unos 35 millones de dólares diarios y afecta a 10 millones de trabajadores que dependen de la economía digital, reconoció este lunes el ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Sattar Hashemi.

El apagón se produjo en medio de las protestas que comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída de la moneda nacional, el rial, y que se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica.

Esas manifestaciones alcanzaron su momento crítico el 8 y 9 de enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán y una fuerte represión.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 6.126 fallecidos.