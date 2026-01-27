Listado completo de las nominaciones de la 79 edición de los Premios Bafta

Este es el listado completo de películas nominadas.
'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another')
'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')
'Sinners' ('Los Pecadores')
'Un simple accidente' ('It Was just an Accident'), de Jafar Panahi y Philippe Martin
'El agente secreto' ('The Secret Agent'), de Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux
'Valor Sentimental' ('Sentimental Value') de Joachim Trier, Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar
'Sirât', de Oliver Laxe y Domingo Corral
'La voz de Hind' ('The Voice of Hind Rajab'), de Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha
Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Joachim Trier, por 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')
Ryan Coogler por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Rose Byrne, 'Si pudiera te daría una patada' ('If I Had Legs I’d Kick You').
Kate Hudson, 'Canción para dos' ('Song Sung Blue').
Chase Infiniti, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Renate Reinsve, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')
Timothée Chalamet, 'Marty Supreme'.
Leonardo DiCaprio, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Michael B. Jordan, 'Los Pecadores' ('Sinners').
Inga Ibsdotter Lilleaas, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value').
Wunmi Mosaku, 'Los Pecadores' ('Sinners').
Carey Mulligan, 'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').
Teyana Taylor, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Benicio del Toro, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Sean Penn, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Stellan Skarsgård, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')
Tom Basden y Tim Key, por 'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').
Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, por 'Hamnet'
Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Ronald Bronstein y Josh Safdie, por 'Marty Supreme'.
Kleber Mendonça Filho, por 'El agente secreto' ('The Secret Agent')
Eskil Vogt y Joachim Trier, por 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value').
Ryan Coogler, por 'Los Pecadores' ('Sinners').
'Arco', de Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas y Natalie Portman.
'Boong', de Lakshmipriya Devi y Ritesh Sidhwani.
'Lilo & Stitch', de Dean Fleischer Camp y Jonathan Eirich.
'Zootopia 2' ('Zootropolis 2'), de Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino.
Miyako Bellizzi, por 'Marty Supreme'.
Ruth E. Carter, por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Paul Tazewell, por 'Wicked: Por siempre' ('Wicked: For Good').
Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett y Eric Saindon, por 'Avatar: Fire and Ash'.
Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier y Robert Harrington por 'F1. La película' ('F1').
Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets y José Granell por 'Frankenstein'
Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh y Terry Palmer por 'Cómo entrenar a tu dragón' ('How to Train Your Dragon').
Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin y David Zaretti por 'The Lost Bus'.
'28 años después' ('28 Years Later')
'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').
'Bridget Jones: Loca por el' ('Bridget Jones: Mad About the Boy')
'Mátate Amor' ('Die My Love')
'La Ceremonia' ('The Ceremony')
'La sombra de mi padre' ('My Father’s Shadow')
'2,000 Meters to Andriivka', de Mstyslav Chernov, Michelle Mizner y Raney Aronson-Rath
'Apocalypse in the Tropics', de Petra Costa y Alessandra Orofino
'Cover-Up', de Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand y Yoni Golijev
'Mr. Nobody Against Putin', de David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt y Alžběta Karásková
'The Perfect Neighbor', de Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee
Jennifer Venditti por 'Marty Supreme'.
Cassandra Kulukundis por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Yngvill Kolset Haga y Avy Kaufman por 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value').
Francine Maisler por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Darius Khondji por 'Marty Supreme'.
Michael Bauman por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Autumn Durald Arkapaw por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Adolpho Veloso por 'Train Dreams'.
Stephen Mirrione por 'F1. La película' ('F1').
Kirk Baxter por 'A House of Dynamite'.
Ronald Bronstein y Josh Safdie por 'Marty Supreme'.
Andy Jurgensen por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Michael P. Shawver por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill y Megan Many por 'Frankenstein'.
Kyra Panchenko, Kay Georgiou y Mike Fontaine por 'Marty Supreme'.
Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz y Mike Fontaine por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier y Sarah Nuth por 'Wicked: For Good'.
Alexandre Desplat por 'Frankenstein'.
Jonny Greenwood por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Ludwig Göransson por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Tamara Deverell y Shane Vieau por 'Frankenstein'.
Fiona Crombie y Alice Felton por 'Hamnet'.
Jack Fisk y Adam Willis por 'Marty Supreme'.
Florencia Martin y Anthony Carlino por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Hannah Beachler y Monique Champagne por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo Y Juan Peralta por 'F1. La película' ('F1').
Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoem por 'Frankenstein'.
Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker y Felipe Pacheco por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff y Richard Spooner por 'Warfare'.
MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO DE ANIMACIÓN:
'Cardboard', J.P. Vine y Michaela Manas Malina.
'Two Black Boys in Paradise', Baz Sells, Dean Atta y Ben Jackson
'Magid/Zafar', de Luis Hindman, Sufiyaan Salam y Aidan Robet Brooks.
'Nostalgie', de Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson y Kath Mattock.
'Terence', de Edem Kelman y Noah Reich.
'This Is Endometriosis', de Georgie Wileman, Matt Houghton y Harriette Wright.
'Welcome Home Freckles', de Huiju Park y Nathan Hendren.