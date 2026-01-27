Los camioneros balcánicos siguen bloqueando fronteras y Serbia se queja de grandes daños

En declaraciones a la televisión N1, el presidente de la citada Cámara, Marko Cadez, estimó en unos 100 millones de euros el "daño directo diario" del bloqueo de las terminales de carga en las fronteras iniciado ayer, lunes, por camioneros de Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia en decenas de pasos fronterizos entre sus países y los de la UE.

Protestan así “por tiempo indefinido o un mínimo de siete días” contra el nuevo sistema de entradas y salidas (SES) en el espacio Schengen de libre circulación europea, al considerar que les obstaculiza su trabajo y los discrimina.

Cadez, que recorrió hoy el paso fronterizo de Batrovci, entre Serbia y Croacia, donde más de 50 camiones bloquean el tráfico de mercancías, añadió que en realidad los daños son mucho mayores, que los visibles directamente.

“Hay que añadir que cada empresa productora tiene que pagar sanciones y multas por mercancías no entregadas, de entre 10.000 y 50.000 euros al día. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, que unas 10.000 empresas de Serbia exportan mercancías a la UE, se llega a cifras realmente elevadas", declaró.

El nuevo sistema SES, que empezó a aplicarse en octubre y será completado en abril, introduce, por razones de seguridad, nuevas formas de control en las fronteras, que aunque deberían facilitar una mayor agilidad de los trámites, al principio causaron atascos.

El reproche principal de los camioneros es que, como ciudadanos de países no integrantes de Schengen, el nuevo régimen limita su permanencia en el territorio de ese espacio a un máximo de tres meses en un período de seis, dificultando su trabajo y empujando a muchos transportadores a la bancarrota.

Ante argumentos de Bruselas de que esa limitación de tiempo estaba en vigor muchos antes de la introducción del sistema SES, responden que sin embargo hasta el comienzo de los controles esas limitaciones en la mayoría de los casos no se aplicaban sobre el terreno.

El primer ministro de Serbia, Djuro Macut, atribuyó hoy el problema “a la incomprensión e inflexibilidad de la administración de Bruselas”, pero expresó la esperanza de que las dos partes encuentren una solución.