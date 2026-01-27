Los extranjeros sumaron 258.000 ocupados en España durante 2025, el 42 % del empleo creado

Según los datos de la Encuesta de Población Activa publicados este martes, el número de desempleados extranjeros disminuyó en 14.900, hasta situarse en los 607.100, de forma que son el 25 % del total.

De esta forma, su tasa de desempleo bajó 1,27 puntos, hasta situarse en el 14,51 %, más de cuatro puntos y medio por encima de la media general española (9,93 %).

El incremento del empleo fue superior al descenso del paro porque la población activa -aquella que trabaja o busca empleo- creció en 243.100 personas, hasta llegar a 4,18 millones.

Estos datos se enmarcan en un año en el que se han creado 605.400 empleos en todo el mercado laboral nacional, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de desempleo se redujo a ese 9,93 %, por debajo del 10 % por primera vez desde 2008.

El Gobierno español aprueba este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de extranjeros que ya se encuentran en España.