Los preparativos para la reapertura del paso de Rafah avanzan todavía sin fecha

Una fuente del ámbito de la seguridad egipcia confirmó a EFE que se están realizando los preparativos necesarios para reabrir el cruce en los próximos días, con el objetivo de permitir el tránsito de personas en ambas direcciones como primer paso en la aplicación del plan de reconstrucción impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La fuente, que pidió el anonimato, indicó que la reapertura oficial se producirá una vez finalizados los arreglos en el lado palestino del cruce, incluidos los accesos y la elaboración de las listas de salidas y regresos, aunque no detalló la fecha exacta en la que se producirá.

En una fase inicial, se prevé que entre 100 y 150 personas entren y salgan diariamente de Gaza a través de este paso que conecta con la península del Sinaí egipcia.

Entre las medidas previstas figura la instalación de un puesto de control fuera del complejo del cruce, donde personal de seguridad realizará controles a quienes entren y salgan. El Ejército israelí no participará directamente en estos controles, aunque habrá presencia de personal de seguridad israelí en la zona para supervisar la situación.

Según esta misma fuente, estas cifras podrían ampliarse una vez que el mecanismo de inspección y el funcionamiento del cruce demuestren su eficacia.

El procedimiento acordado establece que Israel recibirá diariamente las listas de las personas que entren y salgan de Egipto, que serán remitidas al Shin Bet (el servicio de inteligencia interior israelí) para su evaluación de seguridad, cuestión que Hamás criticó ayer porque otorgaría a Israel "un control indirecto de seguridad" sobre el paso.

Asimismo, el presidente del comité tecnócrata palestino, Ali Shaaz, entrará próximamente en Gaza para asumir el control administrativo. La fuente señaló que continúan las conversaciones para establecer una fuerza policial palestina que sustituya a la policía de Hamás.

Por otro lado, una fuente de la Media Luna Roja en el cruce de Rafah afirmó hoy a EFE que los hospitales están preparados para recibir a heridos palestinos. Añadió que aún no se ha producido contacto con la nueva administración que asumió este lunes en el cruce, aunque en los próximos días se coordinará la entrada de ayuda y la salida de heridos.

La reapertura del paso estaba condicionada a la localización del último rehén israelí en Gaza, y aunque el Ejercito israelí anunció ayer lunes que identificó los restos del policía Ran Gvili, entregado por Hamás, las autoridades en Israel no han confirmado todavía una fecha para la reapertura.

El cruce de Rafah debía haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego negociado en octubre pasado con mediación estadounidense, pero Israel ha puesto objeciones durante los últimos meses.

Este paso fronterizo es el principal punto de entrada y salida de Gaza hacia el exterior y el único no controlado directamente por Israel, que permanece prácticamente cerrado desde mayo de 2024, tras la ocupación del lado palestino por el ejército israelí.