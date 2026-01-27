Los salvadoreños señalan a la economía como el principal problema del país, según encuesta

"Al evaluar lo mejor y lo peor ocurrido en 2025, la población mantiene una postura clara en cuanto a que la seguridad es percibida como el principal logro, mientras la economía se reconoce como el mayor problema", dijo Iliana Álvarez, directora del Iudop, que es parte de la Universidad Centroamericana (UCA), durante la presentación.

El estudio, que evalúa la situación general del país en 2025, indicó que el 28,4 % de la población considera como el "principal problema que enfrenta actualmente El Salvador" es la economía, mientras que el alto costo de la vida y el desempleo alcanzaron el 8,4 % y 8,1 %, respectivamente.

En total, los problemas relacionados con la situación económica del país alcanzaron el 47,8 % de las opiniones de los ciudadanos entrevistados.

Sobre el costo de la vida, el 63,8 % consideró que aumentó, mientras que el 38,7 % indicó que el desempleo también subió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 58,2 % de las personas manifestó que la situación económica ha llevado a sus familias a dejar de consumir ciertos alimentos, de los que el 32,4 % dijo que fue la carne y el 14,9 % la leche.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto al principal logro, el 62,7 % manifestó que es la seguridad, el 6,7 % el combate a las pandillas y el 1,7 % la continuidad del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos y que suspende garantías constitucionales.

Sin embargo, el 2,5 % sostuvo que es un problema el "régimen de excepción y el encarcelamiento de personas inocentes".

El régimen de excepción cumplirá cuatro años de vigencia en marzo de este año y ha dejado más de 90.000 detenciones, la muerte de unos 470 personas en las cárceles y más de 6.400 denuncias de atropellos, como detenciones arbitrarias y torturas, según denunciaron organizaciones humanitarias.

"En el balance general decimos que la seguridad pesa más que las dificultades económicas. Al cierre de 2025, el 61 % de la población opinó que la situación del país era mejor que la del año anterior", sostuvo Álvarez.

La encuesta del Iudop se realizó entre el 2 y 12 de diciembre de 2025 con una muestra de 1.268 entrevistas a nivel nacional, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de más o menos el 2,7 %.