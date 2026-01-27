Lula dice que es importante que Trump "permita que Venezuela pueda cuidar de su soberanía"

A su llegada a Panamá, donde participará este miércoles de la segunda edición del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el mandatario brasileño llamó a "tener paciencia" ya que, según él, será "el propio pueblo venezolano" el que encontrará "una solución".

"Vamos a ver lo que pasa. Es todo muy reciente y creo que deberíamos tener un poco de paciencia porque quien va a encontrar una solución para el pueblo venezolano es el propio pueblo venezolano. No será ni Brasil, ni Estados Unidos; será Venezuela", expresó, al ser consultado por periodistas.

Lula, que prometió conversar "próximamente" con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reforzó que hay que "ayudar" para que "el pueblo venezolano pueda cuidar de su propio destino".

En un acto político el pasado viernes, Lula elevó el tono y dijo sentirse "indignado" por la intervención militar ordenada por Trump en Venezuela, en la que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a Estados Unidos el pasado 3 de enero.

El líder progresista participará este miércoles en Panamá de la segunda edición del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, un encuentro bautizado como el Davos latinoamericano, junto a otros mandatarios de la región.