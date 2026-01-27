Lula llega Panamá para participar en el Foro Económico de América Latina y el Caribe

Lula arribó al aeropuerto auxiliar de Panamá Pacífico a las 16:53 hora local (21:53 GMT) donde fue recibido en una ceremonia sin acceso a la prensa por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

El líder brasileño es el invitado de honor en el foro, organizado por el banco de desarrollo de América Latina CAF y el Gobierno panameño, que debatirá entre miércoles y jueves cómo posicionar a la región en el escenario global.

Además de Lula, participarán en la instalación del foro los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

En el foro, al que se espera la asistencia de 2.500 personas, se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre los desafíos más urgentes de la región para construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, ha dicho CAF.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lula sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de Panamá, que lo recibirá el miércoles en visita de Estado en la sede de la Presidencia, y de Bolivia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con el mandatario panameño, Lula firmará el miércoles un acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones que busca proteger los capitales de ambos países y abrir la puerta a futuras negociaciones comerciales.

El líder brasileño también se reunirá, esta misma noche según fuentes brasileñas y chilenas, con Kast, en el que será el primer encuentro con el ultraderechista chileno.