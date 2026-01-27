Lula, sobre el vínculo entre Brasil y EE. UU.: "Vamos a volver a la normalidad pronto"

"Estoy convencido de que volveremos a la normalidad pronto, pronto; que vamos a fortalecer el multilateralismo, y que vamos a hacer que las economías vuelvan a crecer, porque es eso que el pueblo espera de nosotros", respondió Lula a periodistas en su llegada a Panamá, donde participará este miércoles de la segunda edición del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

El mandatario brasileño adelantó que a comienzos de marzo viajará a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, porque los jefes de Estado de "las dos principales democracias de Occidente" deben conversar "mirándose a los ojos".

Ambos líderes acordaron el encuentro en la capital estadounidense durante la llamada de casi una hora que mantuvieron este lunes, de la cual el Gobierno brasileño especificó, sin detallar una fecha, que se daría después de los viajes de Lula a la India y a Corea del Sur en febrero.

De concretarse, será la primera visita del brasileño a Washington con Trump como presidente, después de que el año pasado la relación bilateral estuviera marcada por desencuentros en torno a cuestiones comerciales y políticas.

El republicano impuso aranceles del 50 % a gran parte de las importaciones de Brasil y sancionó a un magistrado de la Corte Suprema con el objetivo de entorpecer el proceso por golpismo contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

La presión de Estados Unidos no surtió efecto y desde septiembre pasado ha habido una aproximación gradual entre ambos mandatarios que ha resultado en la retirada de la sanción y de parte de los aranceles.

Recientemente, Trump invitó a Lula a formar parte de la Junta de Paz, el organismo concebido por el estadounidense para resolver conflictos globales, una propuesta sobre la cual el brasileño aún no se ha posicionado.