Mamdani nombra a abogada latina para hacerse cargo de la agencia de protección ambiental

Mamdani, que juró al cargo el 1 de enero y continúa formando su equipo de trabajo, nombró además hoy a Sharun Goodwin comisionada del Departamento de Libertad Condicional, a Yume Kitasei comisionada del Departamento de Servicios Administrativos y a García.

"Cada una de estas neoyorquinas comparte un compromiso común con el servicio, un deseo de poner esta ciudad y sus necesidades antes que las suyas", dijo el alcalde durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento.

García, que creció en el condado de El Bronx, se desempeñó como Administradora Regional de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para la Región 2, bajo la presidencia de Joe Biden, supervisando Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y ocho Naciones Indígenas.

"Dados los desafíos del cambio climático, es fundamental que el DEP lidere la protección contra los impactos climáticos. Debido a los impactos climáticos, como las fuertes tormentas que hemos estado viendo y el aumento de las inundaciones, lamentablemente necesitamos invertir en soluciones climáticas y sostenibles a largo plazo para el siglo XXI y más allá", indicó García durante la conferencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"También será nuestra labor, y espero con interés colaborar con el DEP en esto, asegurarnos de que prestamos servicios de forma equitativa para que ninguna comunidad quede excluida o desatendida", afirmó la nueva comisionada, que también dirigió el Laboratorio de Soluciones Climáticas en la revista GRIST, donde trabajó para impulsar a los líderes en justicia climática y además fue vicepresidenta de Litigios en la organización EarthJustice y administradora asociada y asesora en la EPA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de su experiencia en el Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York y la Oficina de Protección Ambiental de la Fiscalía General, García se ha desempeñado como profesora asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, y profesora adjunta en la Universidad de Columbia y la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.