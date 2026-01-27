María Corina Machado desea a Asfura "el mayor de los éxitos" en la "nueva era" de Honduras

En la red social X, la exdiputada expresó que la llegada al poder de Asfura, quien asumió este martes como nuevo presidente hondureño en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro, "representa una gran oportunidad para su país y toda la región".

"El pueblo de Honduras cuenta con los demócratas venezolanos, así como los venezolanos sabemos que contamos con usted y su gente para construir un hemisferio libre, próspero y seguro. Un abrazo grande y Dios los bendiga", agregó Machado.

Asfura prometió este martes, al asumir su mandato para el período 2026-2030, que no les fallará a sus compatriotas.

El líder conservador, quien tres días antes de las elecciones generales del pasado noviembre recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centró su discurso en los temas que, según él, necesitan ser atendidos de inmediato, entre ellos, salud, educación, empleo y seguridad.

Asfura no invitó a presidentes ni jefes de Estado de otros países al acto de investidura por razones de "austeridad", y prefirió asumir su mandato en la sede del Parlamento, contrario a las tradicionales investiduras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital hondureña.