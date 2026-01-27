Mediadores comienzan conversaciones urgentes con Israel para agilizar la apertura de Rafah

Según la fuente, que solicitó el anonimato por la sensibilidad del asunto, las conversaciones tienen lugar en Egipto, aunque no detalló la localidad, y se centran en "la decisión urgente de abrir el cruce de Rafah lo antes posible", sin especificar cuándo se llevará a cabo.

Con ello, quieren facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y permitir la atención de heridos y enfermos gazatíes que permanecen en el enclave sin un tratamiento adecuado.

Asimismo, el diálogo incluye también los avances hacia la segunda fase del alto el fuego en la Franja de Gaza tras la recepción por parte de Israel del cuerpo del último rehén israelí procedente del enclave palestino.

A la espera de conocer la fecha, la reapertura oficial se producirá una vez finalizados los arreglos en el lado palestino del cruce, incluidos los accesos y la elaboración de las listas de salidas y regresos, aunque no detalló la fecha exacta en la que se producirá.

En una fase inicial, se prevé que entre 100 y 150 personas entren y salgan diariamente de Gaza a través de este paso.

Entre las medidas previstas figura la instalación de un puesto de control fuera del complejo del cruce, donde personal de seguridad realizará controles a quienes entren y salgan.

El Ejército israelí no participará directamente en estos controles, aunque habrá presencia de personal de seguridad israelí en la zona para supervisar la situación.

El cruce de Rafah debía haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego negociado en octubre pasado con mediación estadounidense, pero Israel ha puesto objeciones durante los últimos meses.

Este paso fronterizo es el principal punto de entrada y salida de Gaza hacia el exterior y el único no controlado directamente por Israel, que permanece prácticamente cerrado desde mayo de 2024, tras la ocupación del lado palestino por el ejército israelí.

Sobre la reapertura de este paso fronterizo, la Comisión Europea explicó este martes que "continúa a la espera" la misión comunitaria EUBAM Rafah para que ayude a gestionar el cruce y asegurar el buen funcionamiento de ese paso y el respeto de las leyes internacionales.