México cerró 2025 con un superávit comercial de 771 millones de dólares

El organismo autónomo atribuyó el alza en el saldo a un superávit de la balanza de productos no petroleros, que alcanzó los 26.323 millones de dólares en 2025, tras los 2.686 millones de dólares del año anterior.

También señaló un aumento en el déficit de la balanza de productos petroleros, que fue de 21.226 millones de dólares tras la cifra anterior de 25.552 millones.

En 2025 las exportaciones totales subieron un 7,6 % anual hasta los 664.837,2 millones de dólares, mientras que las importaciones también crecieron un 4,4 % anual, hasta los 664.066,2 millones de dólares.

Las ventas petroleras se contrajeron un 26,4 % en 2025 al totalizar 21.245,5 millones de dólares, mientras que las no petroleras avanzaron un 9,3 % hasta 643.591,6 millones de dólares.

En tanto, las importaciones petroleras cayeron un 6,6 % hasta los 46.797,4 millones de dólares y las compras no petroleras crecieron un 5,3 % a 617.268,8 millones de dólares.

La balanza comercial se publica a poco más de un año de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, destino de más del 80 % de las exportaciones mexicanas, y quien impulsó una guerra comercial y amagó con imponer aranceles del 25 % a México por el flujo de migrantes y drogas, en particular el fentanilo.

Hasta ahora, México ha logrado sortear la imposición de aranceles, aunque está en curso la revisión del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual Trump ha calificado como “irrelevante” por lo que ha amenazado con abandonarlo, generando una fuerte tensión política y comercial.

"Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 17,9 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 28 %", destacó ahora el Inegi.

Solo en diciembre, México tuvo un superávit de 2.429,6 millones de dólares, un 31,4 % más que el mismo mes del año anterior.

Las exportaciones totales en el último mes de 2025 avanzaron un 17,2 % interanual hasta los 60.650,7 millones de dólares, y las importaciones ascendieron un 16,7 % hasta los 58.221,1 millones de dólares.

México cerró 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.