Milán sube un 1,09 % en vísperas de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 1,01 % hasta los 48.275,80 enteros.
Durante la jornada se intercambiaron unos 450 millones de acciones por un valor de unos 3.047 millones de euros (unos 3.653 millones de dólares al cambio).
En Milán, los bancos impulsaron el mercado a la espera de las decisiones de la Fed y las palabras de su presidente, Jerome Powell, sobre la evolución de los tipos de interés,.
Las empresas con mejores resultados fueron la fabricante de cables Prysmian, que subió un 2,35 %, seguida del gigante del sector de la defensa Leonardo (2,16 %), y los bancos Unicredit (2,13 %), Mediolanum (1,85 %) y Banca Popolare Sondrio (1,81 %).
En contraste, las compañías con peor desempeño durante la jornada estuvieron encabezadas por la fabricante de audífonos Amplifon, con una bajada del 3,76 %, la marca de bebidas Campari (2,92 %), la red de cobros Nexi (2,37 %), el grupo operador de lotería Lottomatica (2,07 %) y la empresa de telecomunicaciones Inwit (1,56 %).