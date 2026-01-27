Mineápolis, tras la salida de Bovino: "Es un gran paso pero debemos seguir en las calles"

"La salida de Bovino es un gran paso para la desescalada de la violencia, pero la comunidad está convencida de que debemos seguir en las calles. Las protestas no se detendrán ya no basta con que se vayan, queremos justicia", dijo a EFE Evan Freese, un profesor que vive a cuatro calles de la intersección al sur de la ciudad donde Pretti fue asesinado.

La muerte de Pretti, la segunda de un manifestante en las protestas contra las redadas migratorias en Mineápolis tras la de Renée Good el 7 de enero, ha generado una ola de indignación en el país que ha forzado a la Casa Blanca a reajustar el operativo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes el envío a la zona de su 'zar' para la frontera, Tom Homan, relevando a Bovino, quien se había convertido en el rostro de las agresivas redadas en la ciudad y de la represión contra los manifestantes que protestan contra esos operativos.

Evan Freese se encarga de cuidar el altar colocado en honor a Pretti, además de administrar el café y la comida que otros ciudadanos llevan para los voluntarios que permanecen en las calles pese a las temperaturas extremas, que esta semana han llegado hasta los -26 grados centígrados.

"Las acciones de ICE (Servicio de Inmigración) en la ciudad se salieron de control de una forma que nos golpea profundamente. Solo nos queda honrar la vida de nuestros vecinos muertos con acciones visibles en la calle, que es lo que el Gobierno quiere desaparecer", agregó.

Otros ciudadanos presentes alrededor del altar aseguraron a EFE que existe un número importante de organizaciones sociales convocando a una movilización masiva en la ciudad el próximo viernes por la tarde.

El juez federal de Minesota Patrick Shilitz citó al director interino de ICE, Todd Lyons, para que explique por qué la agencia ha incumplido requerimientos judiciales sobre inmigrantes detenidos y ha amenazado con abrirle un procedimiento por desacato.

La Casa Blanca rebajó el tono el lunes sobre el caso de Pretti después de que durante el fin de semana varios miembros de la Administración de Trump calificaran a la víctima de "terrorista" y lo acusaran de intentar usar un arma contra los agentes, a pesar de que los vídeos muestran que fue abatido por la espalda cuando estaba desarmado.

Karoline Leavitt, la portavoz de Trump, evitó calificarlo así y dijo que su muerte fue una "tragedia", aunque culpó a las autoridades demócratas del estado por haber, dijo, agitado las calles en contra de los agentes de inmigración.

Trump sostuvo llamadas el lunes tanto con el gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, como con el alcalde de Mineápolis, el también demócrata Jacib Frey, para intentar coordinarse y rebajar la tensión.

Con la llegada de Homan a la ciudad, anunciada por Trump, también se espera que gran parte de los 3.000 agentes federales de migración movilizados en Mineápolis sean retirados de la ciudad en las siguientes horas, mientras los manifestantes persisten concentrándose cerca de los hoteles donde se presume que la mayoría de los oficiales han sido instalados.