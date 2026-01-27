Ministro Cúneo destaca que Argentina e Israel están "mano a mano" contra el antisemitismo

"Somos conscientes de qué lado estamos, que este país es nuestro aliado. Sois nuestros hermanos y estamos juntos, mano a mano", dijo Cúneo durante un discurso en la segunda edición de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo.

Afirmó que su país repudia "todos los ataques, ofensas y discriminaciones de antisemitismo" y añadió que a Argentina y a Israel les une "un mismo propósito".

"La discriminación contra el pueblo judío y el antisemitismo son una realidad aberrante que representa un enorme problema que debemos afrontar con firmeza. Desafortunadamente, nuestro país, que cuenta con una de las comunidades judías más grandes y maravillosas del mundo, ha sufrido numerosos actos criminales en el pasado", dijo el ministro

Cúneo destacó que el presidente argentino, Javier Milei, aliado de Israel y que visitó el país el pasado verano, trabaja en esta lucha e hizo hincapié en la necesidad de educación, justicia y concienciación social.

El ministró describió iniciativas de apoyo a las víctimas y acciones legales contra los delitos de odio, y mencionó la declaración del grupo islamista palestino Hamás como grupo terrorista en Argentina.

En la conferencia participó también el ex primer ministro de Australia Scott Morrison, quien recordó el ataque antisemita con 15 muertos en Bondi Beach el pasado diciembre.

"Somos una nación desconsolada, pero para nuestra comunidad judía, somos una nación que ha roto la promesa que les hizo: seguridad y libertad frente a la persecución y el miedo", dijo Scott.

El ex primer ministro destacó que en los dos años posteriores a los atentados terroristas del 7 de octubre en Israel, los incidentes antisemitas en Australia "se quintuplicaron". "En 2024 y 2025, hubo más incidentes en esos dos años que en los 11 años anteriores juntos", añadió.

Por ello, opinó que "Australia debe ahora escribir un nuevo capítulo y honrar a quienes lloramos, confrontando las duras verdades", que debe comenzar por desarmar y eliminar el antisemitismo.

También habló el primer ministro de Albania, Edi Rama, al que la Knéset (Parlamento israelí) dedicó ayer una sesión especial con la asistencia de su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu.

Destacó que Albania fue "el único país del mundo en no entregar ni a un solo judío" durante la Segunda Guerra Mundial y el único en donde la población judía aumentó durante la contienda. "Muchos vinieron a Albania a salvar su vida", destacó.

Y añadió que, "si bien el sufrimiento de los palestinos inocentes en Gaza es real y verdaderamente desgarrador, es una locura difuminar aún más los límites o legitimar el terrorismo en nombre de la proporcionalidad".

"No debemos perder de vista la obviedad de que la ocupación de Gaza funciona como un cuchillo de doble filo. Un filo está en la garganta del pueblo judío, el otro en la garganta del pueblo palestino", dijo, por lo que opinó que "no puede haber paz sin el liderazgo palestino comprometido con la vida de los palestinos, no con la muerte de los israelíes".