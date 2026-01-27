Modi llama a António Costa el "Gandhi de Lisboa" en un guiño a sus raíces indias

"El señor Costa es conocido como el 'Gandhi de Lisboa' por su estilo de vida sencillo y su inspiración para la sociedad", declaró Modi al inicio de su mensaje en el marco de la firma del paquete de acuerdos en comercio, defensa y seguridad y energía, entre otros.

El sobrenombre, utilizado desde hace años en Portugal, alude al estilo de vida austero y al perfil conciliador que Costa cultivó durante su trayectoria política.

Costa, que recordó públicamente su condición de ciudadano indio en el extranjero, destacó que su origen familiar confiere un significado especial a la relación entre la India y la Unión Europea. "Soy el presidente del Consejo Europeo, pero también soy, sí, un ciudadano indio en el extranjero. Como se pueden imaginar, para mí tiene un valor personal", señaló durante su intervención.

Acto seguido, sacó su pasaporte indio, un gesto que provocó la inmediata reacción de Modi, que sonrió ampliamente y fue el primero en aplaudir, dando paso a una ovación del conjunto de la sala.

El presidente del Consejo Europeo afirmó además sentirse "muy orgulloso" de sus raíces en Goa, en la costa occidental de la India, antiguo enclave colonial portugués hasta su integración en el país en 1961.

Costa destacó que más allá de los acuerdos firmados, la relación entre la UE y la India se apoya también en vínculos humanos y culturales. "Nuestras cumbres envían un mensaje claro al mundo (...) en un momento en el que el orden global está siendo remodelado de manera fundamental", concluyó.

Modi elogió asimismo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que calificó de "fuente de inspiración", y destacó que fue la primera mujer ministra de Defensa de Alemania y la primera mujer en presidir la Comisión Europea.