Mueren cuatro ciudadanos cubanos en el incendio de un hostal en Moscú

"Se incendió un albergue en el barrio de Zvorkino, en Balashija. Durante las labores de extinción se encontraron cuatro cuerpos. Seis personas más están heridas", entre ellos un menor de edad, declararon los servicios de emergencias citados por TASS.

Tras la identificación de los cadáveres, los investigadores aseguraron que todos los fallecidos tienen nacionalidad cubana, dos hombres y dos mujeres.

"Se está llevando a cabo una investigación para determinar porqué se encontraban allí", declaró una fuente a la agencia.

Mientras tanto, las autoridades consideran que el albergue, a 15 kilómetros al este de la capital rusa, podría ser ilegal, ya que los inquilinos no tenían contrato de alquiler.

"El propietario de la casa reside en Londres. Actualmente se está determinando cómo las víctimas del incendio llegaron a la vivienda, ya que no tenían contrato de arrendamiento. Además, se cortó el suministro eléctrico", explicaron desde emergencias.

Según información preliminar, en el momento del incendio 21 personas se encontraban en el edificio.

Las autoridades policiales, que abrieron una causa penal, sostienen que el incendio podría haberse originado por un descuido o uso indebido de fuego.

El incendio, que abarcó una superficie de 35 metros cuadrados y que ya fue extinguido, se originó en la segunda planta de las tres que tiene el edificio, allí se encontraron a los fallecidos.

El incidente ocurrió cerca de las 04:40 (hora Moscú) y fue extinguido a las 05:53.