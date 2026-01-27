OMS dice que solo se financió en un 55 % las emergencias en Mediterráneo Oriental en 2025

Con un estimado de 115 millones de personas que necesitan asistencia solo este año, casi la mitad de las necesidades humanitarias mundiales se concentran en la región del Mediterráneo Oriental, denunció la directora regional de la OMS, Hanan Balkhy, en una videoconferencia celebrada en El Cairo, que añadió que la financiación se está dirigiendo "en la dirección equivocada".

Entre las emergencias sanitarias a las que está respondiendo la OMS en esta parte del mundo se encuentran "crisis agudas y de alta intensidad, como las de Sudán y Gaza", remarcó Balkhy, así como "emergencias de larga duración, con una falta crónica de financiación, como el Yemen, Somalia y Afganistán".

La directora regional de la OMS señaló a la intersección de "conflictos, desplazamientos masivos, brotes de enfermedades, perturbaciones climáticas" y a la "fragilidad" de los sistemas de salud locales como principales elementos que agravan la vulnerabilidad de la población.

Al menos 62 brotes en 19 de los 22 países de la región han propagado "enfermedades prevenibles" que "se están cobrando vidas a gran escala", lamentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la comparecencia, Balkhy recordó que el 41 % de todos los ataques contra la atención sanitaria notificados a nivel mundial y más del 90 % de las muertes relacionadas con estos ataques en 2025 ocurrieron en la región de la que se encarga su oficina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sudán se ha convertido en el principal causante de muertes a nivel mundial entre los trabajadores sanitarios y los pacientes", añadió.

Los desplazamientos internos y externos también alcanzaron "niveles sin precedentes" en el último año, según la encargada de la ONU, lo que ejerce "una enorme presión sobre los sistemas de salud en países que ya tenían dificultades para satisfacer las necesidades básicas", dijo.

Entre los países que acumularon mayor cantidad de desplazamientos destacó Sudán, Siria y Afganistán.

Balkhy también se refirió a Gaza donde "el alto el fuego permitió ampliar las operaciones, restablecer las vías de suministro, ampliar el acceso a la atención sanitaria y rehabilitar un almacén de la OMS" que había sido bombardeado.

Pese a todo, los suministros que entran en la Franja "siguen estando muy por debajo de lo necesario", afirmó.

A mediados de este mes el ministerio de Salud de Gaza informó de que carecía por completo de existencias de la mitad de los tipos de medicamentos esenciales.

Balkhy insistió en la importancia de atender las necesidades médicas de los gazatíes y "restablecer la funcionalidad del sistema sanitario" en la Franja.

Por esta y el resto de las emergencias sanitarias que afronta la región, la responsable solicitó a los líderes mundiales un aumento de la inversión en emergencias sanitarias globales para este año 2026.